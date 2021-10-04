Горняк22: День Космических войск 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Солдаты. Армия Фото: pixabay.com

Ежегодно 4 октября в России отмечают День Космических войск. «Толк» сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем Космических войск в стихах

В День Космических войск

Я шлю вам ракету удачи,

Оденьте скафандр успеха,

Решайте большие задачи.

Пусть миссия ваша большая

К вершинам большим приведет,

На службе, в любви и по жизни

Пускай фантастично везет.

С Днем войск Космических

Сегодня поздравляю,

Безмерного вам счастья,

Как космос, пожелаю. Пускай кометы смеха

Просторы бороздят,

Любви метеориты

Пусть вас всегда летят. Пусть млечный путь удачи

Укажет направление,

И пусть всегда вам светит

Светило вдохновения.

В День войск космических желаю,

Все цели чётко поражать,

Инопланетные созданья

К родной земле не допускать.

В приборах точно разбираться,

Врага мгновенно находить,

Не трусить и не тушеваться,

И на волне успеха быть!

Поздравления с Днем Космических войск в прозе

Поздравляю с Днём Космических войск и желаю всегда быть в фазе активности, развития и эффективности. Пусть не будет никаких угроз извне, пусть всегда будут достигнуты важные цели. Желаю ясно мыслить, ответственно работать и замечательно жить.

Космический мусор Фото: телеканал «Толк»

Поздравляю с Днём Космических войск и желаю успеха астрономических масштабов, больших прорывов и достойных побед. Пусть каждый день приводит к желаемой цели. Желаю упорства и сил, мужества и настойчивости, гениальных идей и космических возможностей!

С Днём Космических войск поздравляю и оставляю пожелания отважным быть и сильным. Пусть стойкой остаётся выдержка, пусть прочным будет здоровье, пусть успехом венчается каждое дело, пусть счастье и благополучие царит в доме.

Поздравления с Днем Космических войск в смс

Космос. Планета. Спутник Фото: pixabay

С Днем Космических войск,

Живите со своей мечтой!

Желаю мира и покоя,

Не покидать боевого строя!

На земле пусть

Мирно будет,

В Космосе —

Войны не будет!

Чтоб космическим

Войскам,

Был покой

И тут, и там!

Космические войска

Сквозь все расстоянья и время

Покой наш хранят свысока,

С орбит наблюдают за всеми.

Источник

ТОЛК