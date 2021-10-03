Горняк22: Алтайский минкульт назвал победителей Шукшинского кинофестиваля

Фото: culture.alregn.ru

Кинофестиваль открылся 28 сентября в барнаульском театре драмы. В 2021-м главное культурное событие года перенесли с конца июля на конец сентября

1 октября в Городcком Дворце культуры Бийска объявили победителей и призеров XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Так, в программе коро ткометражного кино победителем стал фильм « Ку-Ку» режиссера Светланы Белоруссовой ( Санкт-Петербург).

В конкурсную программу полнометражного кино вошло 11 картин.

Приз «За лучший сценарий» взял фильм «Архипелаг». Дипломы получили сценаристы Алексей Тельнов, Светлана Саликова, режиссер Алексей Тельнов.

За лучшую операторскую работу награждена картина «Потанцуй со мной», оператор Андрей Егоров, режиссер Никандр Федоров.

Награду «За лучшую режиссерскую работу» получил Алексей Федорченко (фильм «Последняя «Милая Болгария»).

Лучшей продюссерской работой стал фильм «Архипелаг» (продюсер Елена Дементова, режиссер Алексей Тельнов).

Актер Евгений Бавыкин взял диплом за лучшую мужскую работу в фильме «История одной картины»(режиссер Руслан Магомадов).

«За лучшее исполнение женской роли» награду присудили Ирине Печерниковой за фильм «Земля Эльзы» (режиссер Юлия Колесник).

Главный приз кинофестиваля «За лучший фильм» в программе полнометражного игрового кино стала лента «История одной картины»(режиссер Руслан Магомадов).

Спецприза губернатора Алтайского края удостоился фильм «Земля Эльзы»(режиссер Юлия Колесник).

Ранее сообщалось, что «Шукшинские дни на Алтае» в этом году перенесли на сентябрь. Из-за пандемии они прошли практически в камерном режиме. В программе не было привычной уличной красной дорожки и общения с именитыми гостями тет-а -тет, однако жители Бийска и Барнаула все же смогли посетить творческие встречи с писателями, режиссерами и актерами.

«Шукшинские дни на Алтае» завершатся 2 октября, в день смерти писателя и актера.

ТОЛК