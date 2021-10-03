Горняк22: Алтайский край оказался в лидерах по восстановлению леса

Деревья. Лес Фото: pixabay.com

Алтайский край не первый год высаживает больше леса, чем положено по нормативу. Его поставили в пример другим сибирским регионам

Алтайский край оказался в числе лучших в Сибири и России по восстановлению лесного массива, сообщает «Вести22».

И.о. начальника управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Александр Кузенко провел совещание в Барнауле, которое касалось реализации нацпроекта «Экология». В частности, одной из его целей является восстановление леса, то есть чтобы деревьев высаживали столько же, сколько их погибло от пожаров и вредителей. Этого результата регионы должны достичь к 2024 году. При этом Алтайский край уже несколько лет подряд перевыполняет план.

Так, в части выполнения мероприятий в рамках нацпроекта Алтайский край уже перевалил за 100%. В 2020 году перевыполнение составило 107%, в 2021-м намечается такой же рост.

«Осенняя лесовосстановительная кампания сейчас в самом разгаре. В этом году планируется высадить молодые деревья на площади свыше 7 тысяч гектаров», – сказал Кузнецов.

Представителям других сибирских регионов, которые принимали участие в совещании, воочию показали, как в лесничествах идет процесс восстановления лесного массива.

Ранее сообщалось, что в Барнауле силовики проверят рубку ленточного бора под застройку. Речь идет об участке на улице Кутузова, 14в. По предварительным данным, участок неправомерно был выделен из зоны городских лесов. Ранее в полиции отказались возбуждать дело, так как на момент проверки деревьев якобы уже не было, а участок отдали под индивидуальную застройку.

ТОЛК