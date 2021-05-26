Горняк22: Стало известно, почему у министра здравоохранения Алтая в 1,5 раза вырос доход

Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

Как стало известно «Толку», министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в 2020 году продал недвижимость в Красноярске

Рост дохода главы алтайского здравоохранения Дмитрия Попова в 1,5 раза объясняется продажей недвижимости в Красноярске. Об этом «Толку» сообщил источник в правительстве региона.

По данным осведомителя, Попов продал квартиру, стоимость которой превышает 3 млн рублей. Косвенно эти данные подтверждает декларация за 2019 год. На тот момент министр владел долями в двух квартирах (49,3 и 73,1 кв. метров). В документе за 2020-й указано, что Попов владеет долей в квартире площадью 73,1 кв. метров.

Всего глава минздрава края отчитался о 4,7 млн рублей дохода в 2020 году. В декларации министра также указан автомобиль KIA Sorento Prime, другого имущества у семьи нет.

Напомним, ранее опубликовали свои доходы главные врачи алтайских медучреждений. Самый большой доход задекларировал главврач онкоцентра «Надежда» Игорь Вихлянов — 6,6 млн. На втором месте главный врач Бийской стоматологической поликлиники Михаил Анашкин – 5,8 млн, на третьем — директор бюджетной организации «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Виталий Азанов (5,6 млн).

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