Горняк22: Для автобусных маршрута в Черемное ищут нового перевозчика

Автобус Фото: pixabay.com

Жители поселка Черемного высказывали опасения, что с 1 октября закроется единственный маршрут до Барнаула и оборвется связь с краевой столицей, куда многие жители ездят на работу

Для того чтобы оставить маршрут №149 Барнаул – с. Черемное – садоводство «Родник», минтранс региона включил его в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Алтайского края. Об этом рассказали в администрации Павловского района в своем аккаунте в сети Instagram.

Кроме того, сообщается, что для определения перевозчика по маршруту, с 4 по 6 октября будет проведен открытый конкурс.

До того, как будет найден постоянный перевозчик, на маршруте до Черемного и обратно работают временные перевозчики.

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