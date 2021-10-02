Горняк22: В Барнауле ГИБДД вместе с приставами ловят должников на дорогах

Барнаул. Дороги. Транспорт Фото: @andrey84fb

Автомобилистов, не оплативших штрафы в течение двух месяцев, предупредили о проверках на дорогах и о том, что сумма штрафа может вырасти в два раза либо возможен административный арест

С 30 сентября по 7 октября в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции совместно с федеральными судебными приставами проводят рейд «Должник», сообщили в ГИБДД города.

Автомобилистам напомнили, что водители, имеющие неоплаченные штрафы, должны оплатить их в течение 60 дней. Если у водителя нет документа об оплате штрафа, то материалы отправляются судебному приставу.

Неоплата штрафа в срок может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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