ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Против Алексея Навального возбудили ещё одно уголовное дело

Горняк22
15 часов Ago

Алексей Навальный Фото: instagram.com/navalny

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова подтвердила, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью, но обвинение пока не было предъявлено

Алексей Навальный рассказал в своём аккаунте в Instagram, что против него возбудили уголовное дело за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая рассматривала дело об оскорблении ветерана.

Напомним, в декабре 2020 года в отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Его подозревают в растрате пожертвований. А в апреле следком возбудил еще одно дело – по подозрению в создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

Напомним, что в настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии во Владимирской области. Политик нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше» (не приходил отмечаться дважды в месяц). В колонии ему предстоит провести ещё 2,8 года.

Ранее суд принял иск Навального к пресс-секретарю президента РФ Пескову. Оппозиционер намерен добиться защиты чести и достоинства. Предыдущий его иск касался слов Пескова о связи Навального с западными спецслужбами.

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