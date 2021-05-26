ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: «Музейная ночь-2021» в Алтайском крае стала рекордной по числу посетителей

Горняк22
15 часов Ago

АГАУ.

Музей анатомии животных Алтайского государственного аграрного университета стал самым популярным по посещаемости в Барнауле

40 тысяч посетителей побывали в алтайских музеях во время «Музейной ночи» 22 мая. Это рекордное число, заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В Барнауле мероприятие тоже получилось рекордным: в 2019 году в музеи пришло 24 тыс. горожан, а в этом году уже 27 тысяч.

«Я связываю это, во-первых, с тем, что люди просто соскучились за время пандемии. А во-вторых, в программе появились новые музеи. Так, например, впервые открыл двери «Музей анатомии животных АГАУ», который в другие дни не работает. Я сама там была, была приятно удивлена, потому чвто никогда такого не видела», – рассказала министр.

Посетителям этого музея показывали кости мамонта и шерстистого носорога, а также скелеты и черепа современных животных, чучела птиц, рептилий, рыб. В «Музейную ночь» аграрный университет посетили 900 человек – больше, чем какое-либо другое место. Своеобразным рекордсменом стал АлтГТУ – вуз организовал 21 демонстрационную площадку. Суммарно они собрали 3,5 тыс. человек.

ТОЛК

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