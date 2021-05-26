ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Что за коридор затмений начинается 26 мая и что нельзя делать до 10 июня

Горняк22
15 часов Ago

Планета. Затмение. Космос Фото: ParallelVision с сайта Pixabay

Коридор затмений откроется лунным затмением 26 мая 2021 и завершится 10 июня кольцевым солнечным затмением. Рассказываем, каким будет этот период

Некоторые астрологи придерживаются позиции, что влияние коридора затмений ощущается за неделю до и после, и поэтому астрологическая «турбулентность» продлится по 17 июня, пишет Glamour. 

Чем опасен коридор затмений в мае 2021

Главные опасности коридора затмений – плохое физическое и психологическое самочувствие. Могут обостриться хронические болезни, кто-то станет тревожнее, более обидчивым и плаксивым, предупреждает астролог Надежда Мызина.

Последствия конфликтов, которые произошли во время коридора затмений, могут давать о себе знать еще довольно долго, пишет kubnews.ru. 

«Пятый канал» цитирует астролога Анастасию Широкову:

«Лунное затмение пройдет по оси Близнецы-Стрелец <…> А солнечное затмение полностью обозначится в знаке Стрельца»

Сильнее всего влияние коридора затмений ощутят Близнецы и Стрельцы (они будут «в центре событий»). У Рыб и Дев может произойти встряска.

В хорошее энергетические состояние войдут Овны, Львы, Весы и Водолеи. Другие знаки зодиака могут вообще не ощутить влияние коридора затмений.

По словам астролога, с 26 мая по 10 июня могут происходить судьбоносные события. 

Коридор затмений провоцирует людей на негативные поступки. Если поддаться и начать творить зло, можно запрограммировать себя на негатив примерно на 18 лет. 

Причем тут ретроградный Меркурий

С 30 мая по 23 июня 2021 Меркурий будет ретроградным. Это значит, 30 мая можно ожидать неприятных изменений в финансовой сфере. У многих людей пропадут силы, ухудшится память, внимательность. Возможно возвращение к незаконченным делам. Это время исправления ошибок.

Что известно о лунном затмении 26 мая 2021

Полное лунное затмение «намечено» на 26 мая в 12.44 по московскому времени. В России его можно будет увидеть только на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Астрологи считают, что его влияние сильнее всего ощутят люди, рожденные под знаками Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы, пишет Сибкрай.ru. 

Коридор затмений – астрологическое понятие. Это период, когда через небольшой промежуток времени происходит несколько затмений подряд. Астрологи считают коридоры затмений опасным и непредсказуемым временем, когда может произойти множество неблагоприятных событий. 

ТОЛК

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