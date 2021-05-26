ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Полнолуние, суперлуние, затмение. Что нужно знать о луне 26 мая

Горняк22
15 часов Ago

Полнолуние. Луна. Дорога Фото: beate bachmann с сайта Pixabay

Среда, 26 мая, будет самым опасным днем весны, уверены астрологи. Совпадут полнолуние, суперлуние и начало коридора затмений, и это событие «раскачает» жизнь людей

Лунное затмение 26 мая

Лунное затмение произойдет в 12.44 по московскому времени. В России лунное затмение в мае 2021-го можно будет увидеть только на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Полнолуние, суперлуние, затмение. Что нужно знать о луне 26 мая 1 20 мая, 6:21

Что нужно знать о лунном затмении 26 мая 2021, которое откроет коридор затмений

Лунное затмение в Стрельце сделает 26 мая 2021 года очень опасным днем. Возможны неожиданные всплески сильных эмоций и ухудшение самочувствия

Что такое перигей и апогей луны

Перигеем называют ближайшую к Земле точку околоземной орбиты. Если речь идет о перигее луны, то ближайшая к планете точка лунной орбиты. А апогей – это антоним перигея, наиболее удаленная от Земли точка орбиты. 

Полнолуние 26 мая 2021

Астрологи считают полнолуние кульминационным моментом всего лунного месяца. В мае 2021 года оно совпадет с переходом Луны в знак Стрельца. «Путешествие» в область стихии огня сделает полнолуние негативным и непредсказуемым.

Что такое суперлуние 

Суперлуние – это такая позиция, когда спутник максимально приближен к Земле. При это луна может обрести красноватый или розовый оттенок. По мнению астрологов, суперлуние аж на 10-15% усилит воздействие луны на людей. 

Чем опасно 26 мая 2021

Дата 26 мая 2021 совместит в себе сразу три негативных с астрологической точки зрения события. Это будет непредсказуемый день. Астрологи рекомендуют с осторожностью относиться к поездкам и перемене обстановки, а в достижении целей не использовать хитрость и обман.  

Лунное затмение в знаке Стрельца повышает шанс предательств и обмана. Главную опасность в этот день представляют люди. 

ТОЛК

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