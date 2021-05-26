Горняк22: В Барнауле автомобиль сбил переходившую дорогу школьницу

Место ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

На кадрах с места происшествия видно, что пострадавшая лежит на земле, а над ней склонились люди. Однако, судя по всему, серьезных травм она не получила

В Барнауле автомобиль сбил переходившую дорогу школьницу. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Барнаул 22» соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 25 мая на улице Сухэ-Батора.

В комментариях сообщили, что пострадавшая жива и, судя по всему, не получила серьезных травм, поскольку сама смогла дойти до машины скорой помощи. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, пока не известны.

Ранее «Толк» сообщал о том, что водитель «Жигулей» погиб на алтайской трассе после столкновения с автобусом.

ТОЛК