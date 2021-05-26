ГОРНЯК22 27.05.2021
Авто

Горняк22: Цены на новые иномарки резко подскочат во втором квартале

Горняк22
15 часов Ago

Водитель Фото: pixabay.com

По мнению дилеров, вслед за ценами на новые автомобили, будут расти и цены на автомобили с пробегом. Хотя сейчас на вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки – ниже

Цены на новые автомобили в России в конце весны – начале лета увеличатся на 2-7%, сообщает «РИА Новости».

«Если проблема с комплектующими будет решена, объем производства и поставок будет восстанавливаться, а национальная валюта не будет сильно дешеветь, то рост цен будет плавный 2-5%, может быть 7%», – рассказал вице-президент «Российских автомобильных дилеров» Владислав Рыдаев.

Одни из главных причин повышения стоимости – это скорое повышение ставок утильсбора и дефицит автомобилей у дилеров. Это больше коснётся цен на иномарки.

Генеральный директор дилера АВТОDOM Андрей Ольховский предположил, что цены на новые машины во втором квартале вырастут на 3%, а в премиум классе на 4%.

«Часть покупателей, которые хотели новый автомобиль, могут из-за роста цен выбрать автомобиль с пробегом. В мае проблема доступности машин в ряде брендов только усилится», – заключил директор по развитию дилера «Рольф» Владимир Мирошников.

Ранее «Толк» сообщал, что автодилеры предупредили о резком повышении цен на автомобили. Дилеры объяснили рост цен падением курса рубля в 2020 году. По их словам, автопроизводители реагируют на такие колебания не мгновенно, а плавно, в течении года.

ТОЛК

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