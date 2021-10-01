Горняк22: У аэропорта в Барнауле предложили построить 18 жилых кварталов с девятью школами

Новостройка Фото: pixabay.com

В Барнауле распланировали перспективную застройку гигантсткого участка площадью около 1 тыс. га рядом с аэропортом. В нем может появиться 18 жилых кварталов, 9 школ, 9 детсадов и зеленый парк

В Барнауле подготовили предварительную схему застройки огромного участка на пересечении улицы Просторной с Павловским трактом (за ТРК «Арена»). Здесь может появиться целых 18 жилых кварталов, которые разрешено застроить высотными многоквартирными домами до 25 этажей. Эти вопросы обсудили в мэрии 29 сентября.

Общая площадь кварталов будет варьироваться от 16 до 30 га. Квартир на этих территориях могут сдать 1,23 млн кв. м. Для сравнения, это даже больше, чем сейчас у всех вместе взятых застройщиков многоквартирного жилья Алтайского края (950 тыс. кв. метров). Ожидается, что в них будут проживать 46,5 тыс. человек.

Какие появятся новые улицы и микрорайоны

Вместе с тем в новых кварталах должно появиться 7-8 детских садов почти на 2,2 тыс. мест в общей сложности. Кроме того, здесь запланировано 8-9 типовых школ, где в совокупности смогут обучаться 4,7 тыс. детей.

Высотки разместятся вдоль вновь созданной улицы Михаила Евдокимова, которую проложат параллельно ул. Лиственничной, сразу за коттеджным поселком Солнечная поляна. С другой стороны его ограничит новая ул. Григория Левина, она же отделит от уже проектируемого квартала компании «Алгоритм», который дойдет до Павловского тракта. Третьей границей станет новая улица Нестора Козина, а четвертая дорога (пока безымянная) протянется от Гоньбинского тракта до ул. Геодезической.

18 августа, 6:04

Комплекс с магазинами, гостиницей и аквапарком предлагают построить в Барнауле

В Барнауле выставили на торги участок федеральной земли, на котором можно построить крупный многофункциональный центр с гостиницами, магазинами и парком развлечений

В центре жилого массива предусмотрен отдельный зеленый квартал в 6 га, также микрорайоны разделят две зеленые аллеи. Предусмотрена общественно-деловая застройка в виде обособленного периметра общей площадью 16,6 га

Есть еще и пояс зеленой зоны специального назначения, он занимает общую площадь 70 га и огибает с двух сторон жилой массив. Еще 15 кварталов, следующих за жилым массивом пока сохраняют сельскохозяйственное назначение.

В частях со стороны Гоньбинского тракта, пр. Космонавтов и территории аэропорта разработчики предусмотрели промышленные и коммунальные зоны. Это 12 кварталов общей площадью 215 га.

Ожидается, что здесь построят внутриквартальные дорожные и коммунальные сети: электрические (мощностью 37 тыс. кВт), газовые (27,4 куб. м в час), водоснабжения и водоотведения (17,6 куб. м в сутки), теплоснабжения (183 Гкал в час). За этими кварталами сейчас проходит обводная железная дорога.

План застройки кварталов у аэропорта в Барнауле Фото: Союз строителей Алтайского края

Общий объем финансирования по инженерным сетям по предварительным подсчетам составит 7 млрд рублей. Для реализации столь масштабного проекта предложено использовать механизм инфраструктурных облигаций, это реализация концессионного соглашения в рамках строительства инженерных сетей.

Строить будут федералы?

Напомним, территория занимает 916 га – по площади это примерно, как весь центр Барнаула. Она находится в федеральной собственности, и сейчас ей распоряжается институт Дом.рф. В нем заинтересованы продать весь квартал под жилье единым лотом (228 га), чтобы застройка была комплексной и быстрой, говорит председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. На этом же настаивают и ресурсовики.

Однако, учитывая объемы, ни один местный застройщик не сможет потянуть такой масштабный проект. Особенно если говорить о цене – кадастровая стоимость всего гигантского участка оценена в 5 млрд рублей. Поэтому у участников рынка появились догадки, что территория все же готовится для крупного федерального игрока. Но и они весьма спорны.

«Я сомневаюсь, что к нам зайдут федеральные застройщики и начнут массово строить высотное жилье. Хоть на этой, хоть на другой земле. Их не устраивает наша маржа, она не позволяет получить большую прибыль, к которой они привыкли, работая в столичных регионах. Именно поэтому к нам и не заходят гиганты российского рынка. По крайней мере, в последние 15 лет точно», – объяснил Мишустин «Толку».

Земля на Павловском тракте Фото: Дом.рф

В связи с этим барнаульские застройщики выступают за передачу этой огромной территории в региональное минимущество. После чего ее можно будет поделить на куски-кварталы и по отдельности продавать с аукционов местным компаниям. Их намерения поддерживает и администрация города.

«Конечно, это было бы эффективнее. Но перевод и разделение земель – процедуры сложные и долгие. Затем еще предстоит подготовка площадок совместно с сетевиками. Поэтому пока это перспективы развития данной территории только примерные и долгосрочные», – говорит эксперт.

ТОЛК