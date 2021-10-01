Горняк22: День сухопутных войск России 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс
Афганистан. Военные Фото: pixabay.com
Ежегодно 1 октября в России празднуют День сухопутных войск. «Толк» сделал подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем сухопутных войск в стихах
День сухопутных войск страны!
Вам честь и слава отданы,
Вам благодарность и поклон,
Ну, а врагу всегда урон.
Пусть не коснется вас беда,
Пусть войн не будет никогда,
Счастья, радости, здоровья,
И дом, наполненный любовью!
Сухопутные войска — славных дел за вами много,
Из шестнадцатого века начинаются дороги.
Испытания прошли и характер закалили
И противников немало в грозных битвах разгромили.
Современные войска — продолжатели традиций,
Не сдадим мы никогда стратегических позиций.
Если будем мы едины — всех врагов мы победим,
Нам чужой земли не нужно, но свою — не отдадим!
День сухопутных войск России,
И троекратное «ура»,
Желаю мужества и силы,
Успеха, мира и добра.
Желаю здравия тебе и процветанья,
Желаю, чтоб тобой гордилась вся страна,
Желаю дней спокойных и не знать отчаянья,
Желаю, чтоб в гармонии жила душа.
Поздравления с Днем сухопутных войск в прозе
Поздравляю с Днём сухопутных войск России и пожелаю стального здоровья и мужества, оправданных жизненных целей и постоянной выдержки, хорошей закалки характера и энтузиазма. Желаю быть судьбой хранимым, отважным, ловким и любимым.
Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных Войск РФ, воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!
Военные Фото: pixabay.com
С Днём сухопутных войск России. Пусть там, где не проплывут корабли и не пролетят самолёты, взять волю в кулак и победу в свои руки тебе поможет сухопутная стихия. Будь смелым и непоколебимым, будь бойким и неуязвимым, и пусть на суше в любом направлении тебя ждёт удача, успех и любовь.
Поздравления с Днем сухопутных войск в смс
День сухопутных войск России,
И троекратное «ура»,
Желаю мужества и силы,
Успеха, мира и добра.
Поздравляем всех военных,
И желаем им побед,
Мира, благ, любви, терпенья,
Служба пусть идет без бед.
В России отмечаем мы,
День сухопутных войск страны,
Пускай все сбудутся мечты,
За то, что вы всегда верны.
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