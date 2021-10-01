Горняк22: День пожилого человека 2021: что подарить бабушкам и дедушкам

Пенсионеры. Пожилые люди Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

1 октября ежегодно празднуют Международный день пожилых людей. Рассказываем, что в этот день можно подарить своим близким

История Международного дня пожилых людей

Праздник приобрел международный статус в декабре 1990 года. Именно Генеральная Ассамблея ООН постановила считать первый день второго осеннего месяца Международным днем пожилых людей.

В России чествовать пожилых людей стали в 1992 году. Об этом пишет портал calend.ru.

Что подарить на День пожилого человека

Электронная книга. Любителям много читать этот подарок будет крайне необходим. Электронная книга экономит много места, которое занимают бумажные носители, а также дает возможность в любое время и в любом месте прочесть интересный текст.

Ортопедическая подушка. Такой подарок просто необходим каждому человеку, а пенсионерам особенно. Этот презент поможет улучшить самочувствие и окажется невероятно полезным.

СПА-процедуры. Сертификат в СПА поможет людям пенсионного возраста немного расслабиться и с пользой провести время.

Палки для скандинавской ходьбы. Этот вид физической культуры очень полезен пожилым людям, к тому же некоторые из них с большим желанием увлекаются ходьбой.

Билет на концерт. У каждого человека есть свой любимый исполнитель, поэтому бабушкам и дедушкам будет приятно получить в подарок билет на его концерт. Сюрпризом также может стать совместный поход с одним из родственником, который сделает незабываемые снимки.

Мобильный телефон. Родные люди всегда должны быть на связи, поэтому такой подарок подойдет всем. Лучше всего выбирать модели телефонов с большими клавишами и экраном.

Кресло-качалка. Такой предмет интерьера очень легкий и удобный. Его можно установить в любой части дома и даже на балконе. Равномерное покачивание успокаивает нервную систему, улучшает сон, дарит чувство спокойствия.

Домашний костюм. Для пожилых людей очень важно удобство и уют во всем. Поэтому красивые костюмы, изготовленные из натуральных материалов, станут полезным подарком.

Подарок своими руками. Бабушки и дедушки очень ценят подарки от внуков, которые те сделали своими руками именно для них. Для такого презента практически не нужны денежные затраты, достаточно лишь немного воображения.

Подарок. Презент Фото: Pixabay

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