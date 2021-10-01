ГОРНЯК22 01.10.2021
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Горняк22: В Барнауле мужчина погиб при пожаре в частном доме

Горняк22
10 часов Ago

Огонь. Пожар Фото: Ronald Plett с сайта Pixabay

Как рассказали очевидцы, один человек погиб. Еще один из пострадавших был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи

Вечером 30 сентября в барнаульском поселке Южном произошел пожар в двухквартирном доме на улице Чайковского. В огне погиб мужчина, его супруга сейчас находится в больнице, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Огонь также уничтожил жилье соседей погибшего мужчины. Причины пожара устанавливаются.

По информации спасателей, площадь пожара составила 100 кв. метров. На месте пожара работали два звена газодымозащитной службы.

ТОЛК

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