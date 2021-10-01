Горняк22: Всемирный день вегетарианства 2021: история и традиции праздника
Свекла. Овощи. Напиток Фото: pixabay.com
Первые упоминания о вегетарианстве найдены в Древнем Египте. Тогда египтяне верили в реинкарнацию, поэтому отказывались от мяса, не носили одежду из кожи и шкур животных
Какого числа Всемирный день вегетарианства в 2021 году
Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day) отмечается каждый год 1 октября. В 2021 году этот день – пятница.
История Всемирного дня вегетарианства
Праздник учредило Североамериканское вегетарианское общество в 1977 году. А еще через год идею поддержал Международный вегетарианский союз. Об этом сообщает портал calend.ru.
День вегетарианства создали для того, чтобы повысить информированность общественности о преимуществах подобного образа жизни.Вегетарианство. Овощи. Фрукты. Еда Фото: Фото: Телеканал «Доктор»
Традиции Всемирного дня вегетарианства
Во всем мире 1 октября проводятся праздничные фестивали, научные лекции, которые посвящены теме отказа от употребления продуктов животного происхождения, этическим проблемам и медицинским аспектам.
Волонтеры в этот день проводят акции и флешмобы в защиту животных, призывают всех отказаться от их массового уничтожения.
Многие рестораны 1 октября предлагают своим посетителям попробовать вегетарианские блюда, а также проводят различные мастер-классы по их приготовлению.
В этот день СМИ публикуют разные статьи на тему вегетарианства и результаты исследований о пользе растительной диеты.