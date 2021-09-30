Горняк22: В барнаульском парке «Изумрудный» отремонтируют пруд и сохранят его мосты

Пруд в парке "Изумрудный" Фото: Олег Укладов

Реконструкция известного пруда может обойтись в десятки миллионов рублей, хотя управляющий парком Фонд надеется удешевить проект

В 2022 году в парке «Изумрудный» могут начать реконструкцию знаменитого пруда. В бюджете края готовы предусмотреть необходимое финансирование. На текущей неделе управляющий парком Фонд имущества региона планирует повторно выставить на торги лот о подготовке проектно-сметной документации на эти работы, рассказал «Толку» глава ведомства Владислав Вакаев.

Фонд уже пытался найти подрядчика на подготовку проекта. Однако прошедший 8 сентября аукцион признали недействительным из-за отсутствия желающих. Как объяснил Вакаев, подрядчик, который теоретически мог заявиться на торги, не сделал этого «по внутренним причинам». Но в Фонде надеются, что найдутся другие желающие.

Только после этого можно будет говорить о том, во сколько точно может обойтись ремонт пруда. Ранее, по словам Вакаева, называлась цифра в 50 млн рублей. Но она предусматривала, по сути, полное разрушение конструкций пруда и строительство новых. Сейчас же заказчик надеется, что можно будет сохранить старые плиты и конструкции мостов. Это удешевит проект.

Как объяснил Владислав Вакаев, мосты над прудом имеют историческую ценность и лишиться их совсем было бы неправильно. Поэтому предлагается их укрепить, заменить опоры. Предварительно эксперты, к которым обращался Фонд, говорили, что балки и ограждения в хорошем состоянии.

Сейчас мост выглядит плачевно, так как покрытия на нем пришли в полную негодность.

Пруд в парке «Изумрудный» Фото: Олег Укладов

Но, разумеется, подчеркнул руководитель Фонда, окончательные решения будут принимать только после детального обследования конструкций.

Также, говорит Вакаев, в планах – реконструкция площади за прудом. Там хотят создать визит-центр, другую инфраструктуру.

Ранее он писал на своей странице в Facebook, что ремонтные работы, которые ведутся в парке в этом году, могут завершиться чуть позже установленного срока, так как работники двух бригад заболели коронавирусом.

Парк «Изумрудный» Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В парке, напомним, идет ремонт центральной аллеи, также монтируется система освещения и электроснабжения, подготовлены площадки для монтажа детской и спортивных площадок. Подрядчик – СК «Город» – заявляет об изготовлении малых архитектурных формы: тренажеров, лавочек, урн, беседок и т. д. В ближайшее время начнут укладывать плитку.

На благоустройство парка в 2021 году выделили более 90 млн краевых и городских средств – в том числе по программе «Формирование комфортной городской среды». В два раза меньше денег здесь потратили в прошлом.

ТОЛК