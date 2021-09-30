Горняк22: Алтайские власти рассказали, какие туробъекты построят в «Белокурихе-2»

"Белокуриха-2" Фото: Фото: Белокуриха/Анна Меньшикова, "Толк"

Территория одного из главных туркластеров Алтайского края готова принять инвесторов и резидентов для строительства туристических объектов

«Белокуриха-2» уже обеспечена инженерными и транспортными коммуникациями. В планах на 2021-2022 годы – завершить газо– и водоснабжение территории. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В 2020 году на курорте начались работы по благоустройству внутритранспортных коммуникаций.

«Завершается строительство по федеральной программе дороги до горнолыжного курорта на горе Мишина. Транспортная развязка включит в себя двухполосное движение, велодорожки, тротуары и освещение. В 2022 году начнутся работы по строительству дороги к горе Глухариная», – сообщил Дешевых.

На горе Мишина уже действует туристический комплекс. Также есть инвестор, готовый вложиться в строительство санаторно-курортного комплекса на 1,2 тыс. мест. С ним управление уже заключило соглашение. Сдача объекта запланирована на 2028 год.

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