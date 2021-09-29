Горняк22: «Лиза Алерт»: пропавший в Барнауле 14-летний подросток найден
Волонтеры Фото: Лиза Алерт
Днем в воскресенье мальчик ушел из собственного дома в неизвестном направлении. Двое суток его искали полиция и волонтеры
Восьмиклассник, пропавший 26 сентября в Барнауле, обнаружен живым. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» вечером 28 сентября.
«Найден. Жив» – сообщили здесь.
При каких обстоятельствах нашли восьмиклассника – в отряде традиционно не раскрывают.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в воскресенье мальчик ушел из дома в неизвестном направлении.