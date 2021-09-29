Горняк22: «Неужели собянинские?»: на подъезде к Барнаулу заметили фуры с трамваями

Трамваи едут в Барнаул своим ходом Фото: Инцидент Барнаул

Несмотря на то что фото сделано издалека, на них хорошо видно, что это действительно трамвайные вагоны, которые перевозят на платформе с автомобильными колесами

Автомобилисты, которые въезжали в Барнаул с Нового моста, заметили фуры, перевозившие трамвайные вагоны. Об этом они рассказали в группе «Инцидент Барнаул».

«Неужели это те самые, собянинские?» – пошутили очевидцы.

Жители города сделали предположение, что обещанные из Москвы трамваи наконец-то добрались до краевой столицы:

«Бедные, своим ходом поехали, поняли, что не дождаться доставки!»

При этом барнаульцы, разглядевшие возможный будущий городской транспорт более детально, остались не в восторге от его внешнего вида:

«Я думала, они нормальные, а они какие-то… Барахло!»

Трамваи едут в Барнаул Фото: Инцидент Барнаул

Напомним, история с доставкой трамваев из Москвы уже стала долгоиграющей. 13 июля состоялся аукцион на доставку трамваев из столицы в Барнаул. Его выиграла компания «Негабарит 46». Фирма стала вторым за полгода с момента объявления аукциона подрядчиком, когда первый «сорвался» с проекта.

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