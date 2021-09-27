Горняк22: Тюнингованные в стиле «Безумного Макса» авто добрались до Семинского перевала

Автомобиль Фото: instagram.com/solundar04

Пользователи соцсетей гадают — как машины пропускают на постах ДПС из-за таких радикальных изменений в конструкции. При этом на каждом из них установлены номера разных регионов

Колонну из автомобилей, корпуса которых изготовлены в стиле культового фильма «Безумный Макс», сняли на парковке на Семинском перевале (Республика Алтай). Кадры появились в Сети.

«К пост-апокалипсису готовы!», – подписал фото автор.

На снимках можно подробно разглядеть необычный дизайн машин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Горного Алтая (@solundar04)

Точная цель турне пока не известна. По одним данным, автомобили участвуют в ралли «Mad way».

Ранее эта же тюнингованная колонна проехались по Горно-Алтайску.

ТОЛК