Горняк22: На автомобильном рынке Алтайского края случился коллапс

Автомобиль Фото: oknesanofa с сайта Pixabay

У машин с пробегом в регионе резко выросла ликвидность, однако покупателей предупреждают, что большинство предлагаемых вариантов – это «кот в мешке»

Цены высокие, а достойных вариантов нет – на рынке подержанных автомобилей в Алтайском крае случился коллапс. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

С началом пандемии у автопроизводителей начались проблемы с комплектующими, и на рынке новых авто появился дефицит. К этому добавился растущий курс доллара. В итоге цены в автосалонах за год выросли примерно на 14%.

Синхронно ответил и рынок подержанных машин – «железные кони» без «тёмной» биографии резко подскочили в цене, в среднем на 100-150 тысяч рублей.

При все этом спрос не упал – в этом году на учёт поставили даже больше авто, чем годом ранее (11 441 против 10 917).

Боясь очередного финансового кризиса, люди спешат переводить накопления в твёрдую валюту, говорит владелец автосалона Олег Кадников. Такое вложение, считает он, уступает лишь недвижимости.

Хорошее авто сейчас мало кто выставляет на продажу. Но если нужно купить именно сейчас, то изучать претендентов придётся по сантиметрам.

Ранее «Толк» сообщал о том, что цены на новые иномарки резко подскочат во втором квартале.

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