Горняк22: По Павловскому тракту задумали пустить трамвай от Звездной до Советской Армии

Трамвай Фото: Анна Меньшикова

В администрации Барнаула уже изучают эскизный проект реконструкции крупной транспортной магистрали города, которая соединяет спальные районы с центром

В Барнауле подготовили эскиз реконструкции Павловского тракта с расширением до шести-восьми полос и размещением трамвайного полотна. Идею поддержала администрация города, сообщил «Толку» глава комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев. Подробности рассказал Вячеслав Котов, начальник мастерской «Алтайкоммунпроект», которая готовила эскиз.

Антон Шеломенцев сообщил, что проект реконструкции Павловского тракта прорабатывается как одно из решений развития улично-дорожной сети города. Следующий шаг – общественные обсуждения уже подготовленного эскиза.

«Если предложение получит одобрение, мы сможем работать дальше», – отметил глава комитета по дорожному хозяйству Барнаула. В перспективе этот позволит понять примерную стоимость проекта, ресурсы и сроки для его реализации.

Надо перевозить людей, а не машины

В Барнауле есть несколько идей развития улично-дорожной сети, чтобы жители новостроек могли добираться в центр без грандиозных пробок.

«Наша задача – перевезти из спальных и отдаленных от центра города районов максимальное количество пассажиров с затратой минимального количества времени. Альтернативой метро в наших условиях и является строительство трамвайных путей. Это перспективное и стратегическое предложение. Оно потребует серьезной проработки в дальнейшем, если будет принято», – рассказал Вячеслав Котов.

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Проработки проектировщиков показали, что для запуска трамваев предстоит создать серьезную инфраструктуру. На Павловском тракте нужно будет предусмотреть вынос инженерных коммуникаций, а также подготовить территорию для расширения полотна до 15-18 метров (шесть-восемь полос движения транспорта), обособленного трамвайного пути и для боковых проездов.

Для проекта потребуется земля под трансформаторные подстанции для трамвайных путей, для очистных сооружений и ливневой канализации, освещения. А также для тротуаров, велодорожек, озеленения и других необходимых для такого масштабного проекта конструктивных элементов, в том числе крупных.

Например, предстоит построить путепровод для трамвайных путей через выемку ул. Малахова на пересечении с Павловским трактом. Также будет нужен новый, современный и широкий мост через реку Пивоварку в районе ул. Фурманова.

«Мы строим город будущего, а не прошлого, поэтому надо предусмотреть все», – говорит Вячеслав Котов.

Это только начало

Вячеслав Котов рассказал, что идея развития трамвайных путей в городе «тянется» дальше Павловского тракта. «Алтайкоммунпроект» уже прорабатывал продление трамвайных путей по пр. Строителей от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского.

«Так мы соединим трамвайными путями данное транспортное направление города: от ул. Звездной по Павловскому тракту до пр. Красноармейского. Далее по существующим путям – до пр. Ленина или до Старого базара и дальше по Змеиногорскому тракту. Также будет возможность быстро добираться в другие районы города. Трамвай не стоит в пробках, так как имеет обособленный путь. В перспективе мы думаем о возможности перевода категории обычного трамвая на скоростной. Ведь еще немного – и появятся новые, экономичные и бесшумные подвижные составы», – продолжает Котов.

Пустив трамваи по Павловскому тракту, в Барнауле можно решить задачу по доставке пассажиров в любую точку города. Потому что другими мерами, например, расширением полотна хоть до десяти полос, ситуацию кардинально не изменить.

«Мы рассматриваем перспективные предложения и опираемся на реальную возможность их реализации. Предложение по расширению Павловского тракта до шести-восьми полос движения со строительством трамвайных путей – одна из них «, – резюмирует Котов.

Будет непросто

Одна из сложных задач проекта – формирование земли под расширение Павловского тракта. Для этого потребуется снос зданий, которые оказались на или непосредственно за границами красных линий. А такие имеются. В каких-то случаях, возможно, придется выкупать недвижимость, а это может быть дорого.

01 марта, 8:51

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Напомним, на градостроительном совете весной 2021 года рассматривался вопрос реконструкции авторемонтного центра Makk. Здание оказалось на территории, которая генеральным планом отведена для строительства дороги.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников подчеркивал, что допуская реконструкцию, город идет на повышение стоимости недвижимости, которую придется выкупать для дороги.

И это не единственная проблема. Например, на Павловском тракте, 54, по кромке красной линии, стоит здание пивного магазина. Причем границы этой красной линии выступают ближе к проезжей части, чем у соседних участков. Этот проект также рассматривали на градосовете несколько лет назад и указывали собственнику, что он «заткнет» расширение дороги. Однако в итоге здание функционирует.

ТОЛК