ГОРНЯК22 25.05.2021
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Горняк22: В Барнауле 24 апреля перекроют движение на площади Сахарова

Горняк22
6 часов Ago

площадь Сахарова Фото: yandex.ru

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке, по возможности заранее выбирать маршруты объезда

В Барнауле 25 апреля на несколько часов перекроют движение в районе площади Сахарова. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что это произойдет в связи с проведением мероприятия в честь 372 годовщины образования пожарной охраны России.

Движение для всех видов транспорта на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до улицы Мерзликина будет перекрыто с 8.00 до 16.00.

Ранее стало известно, что власти Барнаула намерены перекрыть проспект Ленина 21 апреля из-за несогласованной акции.

ТОЛК

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