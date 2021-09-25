Горняк22: Всемирный день фармацевта 2021: дата, история и традиции праздника

Фармацевт. Лекарства. Игрушка Фото: Pixabay

В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники аптек и специалисты, создающие лекарства. Рассказываем историю и традиции Всемирного дня фармацевта

Какого числа День фармацевта в 2021 году

Фармацевты отмечают свой профессиональный праздник два раза в год. Всемирный день фармацевта – 25 сентября, а российский – 19 мая.

История Дня фармацевта

Дата Всемирного дня фармацевта приурочена ко дню основания Международной фармацевтической федерации. Праздник начали отмечать ежегодно с 2009 года. Его цель – привлечь внимание к значимости работы специалистов это области, защите их прав и интересов. Об этом пишет портал calend.ru.

Традиции Дня фармацевта

Во многих странах 25 сентября фармацевтические компании проводят различные флешмобы, семинары, выставки, дни открытых дверей, а также бесплатные обследования для посетителей аптек.

Каждый год Всемирный день фармацевта проходит под определенным девизом. В 2021 году он звучит так:

«Фармацевт – ваш партнер в сфере здравоохранения!»

Во время проведения праздничных мероприятий лучшие сотрудники отрасли получают премии, ценные подарки и грамоты.

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