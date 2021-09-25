ГОРНЯК22 25.09.2021
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Горняк22: В Алтайском крае убийца пенсионера получил 20 лет колонии

Горняк22
9 часов Ago

Нож Фото: pixabay.com

Мужчину признали виновным в преступлении, совершенном с особой жестокостью. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор ранее судимому 43-летнему жителю Горняка за жестокое убийство пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина явился в дом потерпевшего «в агрессивном состоянии» и на почве внезапно вспыхнувшей неприязни забил хозяина дома, нанеся не менее 27 ударов ножом в лицо и шею, а также по меньшей мере семь ударов кочергой по голове.

От полученных травм жертва умерла на месте происшествия.

Краевой суд с участием присяжных назначил обвиняемому 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Адвокаты осужденного пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

Ранее «Толк» сообщал о том, что житель Алтайского края в ходе ссоры зверски убил мать и бабушку.

ТОЛК

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