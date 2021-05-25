Горняк22: После визита министра на улицы Рубцовска вывели дорожную технику

дорожные работы Фото: "Инцидент Рубцовск"/"ВКонтакте"

В комментариях под фото пользователи отметили, что с нетерпением ждут ремонта на проспекте Рубцовском, жители которого мучаются из-за пыли

В Рубцовске начали дорожный ремонт – специализированную технику горожане заметили на улицах города сразу после визита сюда министра транспорта Алтайского края.

«Пожалуй, первая приятная новость на сегодняшний день, и не только для автомобилистов, но и для жителей окружающих домов. Дорожники приступили к работам в переулке Гражданский», – написал в соцсетях один из жителей города.

В комментариях пользователи отметили, что с нетерпением ждут ремонта на проспекте Рубцовском, жители которого мучаются из-за пыли, а также по улице Светлова.

С приходом весны жители Рубцовска стали жаловаться на катастрофическое состояние дорог в городе – даже в центре проехать было сложно из-за гигантских ям на проезжей части. Местные жители пытались самостоятельно латать прорехи в остатках асфальта и записывали обращения к губернатору края.

На днях город лично посетил министр транспорта региона Александр Дементьев. Он сообщил, что краевые власти выделили 32 млн рублей на дорожный ремонт в Рубцовске.

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