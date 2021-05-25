Горняк22: Семикилометровая пробка образовалась на Объездной дороге Барнаула

Дорожная пробка Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Затор спровоцировали дорожные работы, которые стартовали в понедельник на участке Объездной дороги. Ограничения на проезд продлятся в течение трех дней

Два крупных дорожных затора общей протяженностью более семи километров образовались вечером 26 апреля в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Пробки возникли на улице Кутузова от пересечения с улицей Челюскинцев и вплоть до шоссе Ленточный бор, а также на участке шоссе до пересечения с улицей Власихинской.

Часть автомобилистов попыталась объехать участок по Южному тракту, но и здесь со временем движение замедлилось.

По всей видимости, затор спровоцировали дорожные работы, которые стартовали в понедельник на участке Объездной дороги от Власихинской до путепровода. Вплоть до 30 апреля движение транспорта здесь организуют поочередно по одной полосе проезжей части.

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