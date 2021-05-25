Горняк22: В Барнауле начали ремонт подъездной дороги к Старому мосту
Ремонт дороги Фото: barnaul.org
Улица Парфенова является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года
Дорогу к Старому мосту отремонтируют в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Работы стартовали на улице Парфенова – здесь предстоит обновить участок от переправы до улицы Воровского. Подрядная организация уже приступила к фрезерованию асфальтобетонного покрытия и готовится к установке новых бордюров.
Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года.