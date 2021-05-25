ГОРНЯК22 25.05.2021
Авто

Горняк22: В Барнауле начали ремонт подъездной дороги к Старому мосту

Горняк22
6 часов Ago

Ремонт дороги Фото: barnaul.org

Улица Парфенова является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года

Дорогу к Старому мосту отремонтируют в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Работы стартовали на улице Парфенова – здесь предстоит обновить участок от переправы до улицы Воровского. Подрядная организация уже приступила к фрезерованию асфальтобетонного покрытия и готовится к установке новых бордюров.

Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: По Павловскому тракту задумали пустить трамвай от Звездной до Советской Армии

Горняк22: По Павловскому тракту задумали пустить трамвай от Звездной до Советской Армии

Горняк22
6 часов Ago
Трамвай Фото: Анна Меньшикова В администрации Барнаула уже изучают эскизный проект реконструкции крупной транспортной магистрали города, которая соединяет спальные районы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: