Горняк22: В Барнауле начали ремонт подъездной дороги к Старому мосту

Ремонт дороги Фото: barnaul.org

Улица Парфенова является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года

Дорогу к Старому мосту отремонтируют в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Работы стартовали на улице Парфенова – здесь предстоит обновить участок от переправы до улицы Воровского. Подрядная организация уже приступила к фрезерованию асфальтобетонного покрытия и готовится к установке новых бордюров.

Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года.

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