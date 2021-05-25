Горняк22: 1 мая в Барнауле на пять часов перекроют проспект Ленина

Барнаул Фото: skydrinker.livejournal.com

Участников дорожного движения просят быть внимательными, планируя поездки, по возможности выбирать заранее маршруты объезда

В Барнауле 1 мая в связи с проведением легкоатлетической эстафеты перекроют движение всех видов транспорта на участке проспекта Ленина. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Проезд будет запрещен от проспекта Строителей до улицы Гоголя с 10.00 до 15.00.

В эти часы движение автобусов и троллейбусов организуют по новым маршрутам – их список мэрия публикует на своем сайте.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов на майские праздники.

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