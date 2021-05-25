Горняк22: В Алтайском крае вышедшая из русла река Иша разрушила участок дороги

Река. Паводок Фото: Минтранс Алтайского края

Автомобилистом просят неукоснительно выполнять все предписания дорожных знаков и требования сотрудников полиции на участке

В Алтайском крае вышедшая из берегов река Иша затопила и разрушила участок дороги между селами. Об этом 29 апреля сообщает региональный минтранс.

В ведомстве предупреждают, что в результате оказалосьограничено движение на трассе Красногорское-Карагайка-Ивановка.

Дорожники проводят отсыпку полотна трассы для восстановления проезда. Движение намерены восстановить по мере улучшения обстановки.

Госавтоинспекция края обратилась к автомобилистам с просьбой выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников полиции на участке.

Также остается закрыта дорога Алейск– Безголосово – К13 в Алейском районе, однако здесь есть альтернативный проезд.

Ранее «Толк» сообщал о том, что МЧС предупредило об угрозе подтопления двух райцентров в Алтайском крае.

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