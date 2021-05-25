Горняк22: В Барнауле перекроют движение на участке улицы Глушкова

Ремонт дороги. Знак Фото: pixabay.com

Движение автомобилей по всей ширине проезжей части приостановят в связи с проведением аварийных работ по ремонту тепловой сети

В Барнауле на время ремонта теплосетей закроют движение на участке одной из улиц на Потоке. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Речь идет об участке дороги в районе школы спортивной гимнастики на Глушкова, 9 – движение здесь приостановят по всей ширине проезжей части с 22.00 3 мая до 8.00 6 мая.

Уточняется, что меру вводят в связи с проведением аварийных работ по ремонту тепловой сети.

Ранее стало известно, что автобус №6 в Барнауле вернут на прежний маршрут работы.

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