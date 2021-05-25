Горняк22: В Барнауле вновь ограничили движение на участке объездной дороги

Ремонт дороги Фото: barnaul.org

Участников дорожного движения просят заблаговременно выбрать альтернативные пути объезда для исключения заторов и аварийных ситуаций

В Барнауле с 4 мая из-за ремонтных работ вновь ограничили движение на участке Объездной дороги. Об этом сообщает «Алтайавтодор».

«С 4 мая на участке от улице Власихинская до улицы Кутузова будут продолжены работы по ремонту дорожного покрытия», – говорится в сообщении.

Участников дорожного движения просят заблаговременно выбрать альтернативные пути объезда для исключения заторов и аварийных ситуаций.

С 26 по 30 апреля на участке объездной дороги проводили ремонт, введя реверсивное движение. Из-за этого на въезде в спальные районы города образовывались гигантские пробки.

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