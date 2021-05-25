Горняк22: Под Новосибирском мотоциклиста подрезала иномарка, в которой был ребенок

ДТП в Бердске Фото: vk.com/autoberdsk

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП. Мотоциклист повис на заборе, а позже с переломом ног его увезла скорая

Вечером 6 мая в Бердске под Новосибирском мотоциклиста сбила иномарка и он повис на заборе, пролетев несколько десятков метров. Момент столкновения попал на видеокамеру, сообщает портал NGS.

ДТП произошло с участием автомобиля Honda и мотоцикла. На повороте на второстепенную улицу водитель авто оказался на встречной полосе, по который в этот момент мчался мотоцикл. Водитель последнего сумел удержаться на колесах, но его занесло и выкинуло на ограждение перекрестка. По словам очевидцев, он травмировал ноги и его отправили в больницу.

Судя по кадрам видео, которое выложил портал, водитель и пассажиры автомобиля не пострадали. В том числе малолетний ребенок, которого достала из салона женщина, сидевшая на заднем сидении.

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