Горняк22: Автомобилисты Барнаула пожаловались на мост у улицы Кутузова

Мост перед улицей Кутузова Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

По словам автора поста, по участку проходит несколько маршрутов автобусов. Горожанин возмутился, что на ситуацию не реагируют надзорные органы

Автомобилисты Барнаула пожаловались на затрудненный проезд по мосту через реку Барнаулка перед улицей Кутузова. Пост об этом появился в паблике «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, уже несколько лет на стыке между переправой и дорожным полотном существует перепад по высоте.

«На данный момент примыкание моста и полотна настолько разбито, что затрудняет проезд транспорта, автомобили замедляют ход практически до полной остановки», – рассказал горожанин.

Он отметил, что по участку проходит несколько маршрутов автобусов. И возмутился, что на ситуацию не реагируют надзорные органы.

«Да, стыки ни на мостах, ни на переездах трамвайных наши дорожники еще не научились делать…… Где же их нано технологии?

«Стык там неизбежность, но изначально он был проезжаемым, а сейчас это реально садизм», – согласились барнаульцы.

В комментариях появился ответ с официального аккаунта мэрии города.

«Работы запланированы в течении дорожно-строительного сезона 2021 года», – сообщили здесь.

Ранее «Толк» сообщал о то, что в барнаульском аэропорту начали укладку асфальта на взлетно-посадочной полосе.

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