Горняк22: Движение в районе ж/д вокзала Барнаула перекроют на 7,5 часов

Вокзал Фото: Анна Меньшикова

Мера связана с проведением здесь информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа». Автомобилистов просят выбирать пути объезда

В Барнауле 24 мая на несколько часов закроют движение транспорта в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

С 08.30 до 16.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на проезде от здания №10 до здания №9 по площади Победы.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уточнили, что мера связана с проведением здесь информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа».

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

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