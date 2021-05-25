Горняк22: Движение в районе ж/д вокзала Барнаула перекроют на 7,5 часов
Вокзал Фото: Анна Меньшикова
Мера связана с проведением здесь информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа». Автомобилистов просят выбирать пути объезда
В Барнауле 24 мая на несколько часов закроют движение транспорта в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
С 08.30 до 16.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на проезде от здания №10 до здания №9 по площади Победы.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уточнили, что мера связана с проведением здесь информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа».
Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.