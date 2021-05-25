ГОРНЯК22 25.05.2021
Авто

Горняк22: Движение в районе ж/д вокзала Барнаула перекроют на 7,5 часов

Горняк22
6 часов Ago

Вокзал Фото: Анна Меньшикова

Мера связана с проведением здесь информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа». Автомобилистов просят выбирать пути объезда

В Барнауле 24 мая на несколько часов закроют движение транспорта в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

С 08.30 до 16.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на проезде от здания №10 до здания №9 по площади Победы.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уточнили, что мера связана с проведением здесь информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа».

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: По Павловскому тракту задумали пустить трамвай от Звездной до Советской Армии

Горняк22: По Павловскому тракту задумали пустить трамвай от Звездной до Советской Армии

Горняк22
6 часов Ago
Трамвай Фото: Анна Меньшикова В администрации Барнаула уже изучают эскизный проект реконструкции крупной транспортной магистрали города, которая соединяет спальные районы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: