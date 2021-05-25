Горняк22: В Бийске будут отлавливать тех, кто не умеет ездить на самокатах и гироскутерах

Самокат Фото: pixabay.com

Владельцам индивидуальных средств передвижения следует соблюдать правила. О них им будут рассказывать полицейские до 2 июня

Бийские полицейские с 24 мая по 2 июня будут проводить профилактику нарушений среди владельцев самокатов, гироскутеов, моноколес и других индивидуальных мобильных средств.

О профилактическом мероприятии «Безопасное движение» сообщает «Инцидент Бийск» в ВК. Оно необходимо, чтобы предупредить и пресечь правонарушения на дорогах, которые могут совершать владельцы и пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Речь идет о тех, кто ездит на роликовых коньках, самокатах, электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях, мноколесах и других аналогичных средствах передвижения. 21 мая, 18:29

Три ребенка на самокатах пострадали в ДТП в Барнауле

Некоторые самокаты только выглядят безобидно — если электросамокат развивает скорость свыше 25 км/час, он уже официально считается мопедом

Такие приспособления имеют ограниченную маневренность, но могут развивать значительную скорость. Это создает высокую вероятность потери управления. Ситуация осложняется, если не использовать защитную экипировку.

Анна Попова, инспектор по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Бийское», подчеркнула, что передвигающийся на средствах индивидуальной мобильности считается пешеходом и должен подчиняться правилам для пешеходов. Но если электросамокат развивает скорость свыше 25 км/час, он уже официально считается мопедом и требует оформления прав, уточнял начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения барнаульского ГИДББ Геннадий Кузнецов.

Весной в Барнауле зафиксировано три ДТП с участием детей на электросамокатах. Им потребовалась медицинская помощь.

Принципы безопасного управления СИМ

При использовании СИМ соблюдай правила безопасности.

Нужна защитная экипировка: велошлем, наколенники, налокотники, светоотражающие приспособления.

Для катания следует выбирать ровную поверхность и следить за тем, чтобы не наехать на других людей. Для этого надо соблюдать дистанцию.

Необходимо сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно, а во время движения не пользоваться мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами.

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