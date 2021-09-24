Горняк22: Челка и прическа Рейчел Грин: топ-5 самых модных стрижек сезона осень 2021

Прическа. Волосы. Девушка Фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay

Этой осенью в моду возвращаются трендовые прически из 70-х и 90-х. Смелые варианты, среди которых оказались рваная челка и прическа главной героини сериала «Друзья», можно примерять хоть завтра

Рваная челка

Самой популярной в этом сезоне эксперты называют челку, ниспадающую на глаза и немного укорачивающуюся к центру. Такая стрижка была актуальной в рок-н-ролльных 70-х годах, а в 2021 переживает свое возрождение.

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Микси

Микси – это смесь двух популярных причесок 2021 и 1970 годов, маллет и пикси. Она представляет собой короткие изящные пряди спереди и небольшую длину сзади, которые обрамляют лицо.

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Улучшенная стрижка Рейчел Грин

Вторую волну популярности после выхода новый «Друзей» обрела прическа главной героини Рейчел Грин. Это своеобразный каскад, в котором основная длина остается неизменной, укорачиваются только передние пряди.

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Скрытый каскад

Привычный каскад из нулевых уже никому неинтересен. Этой осенью вместо прямых резких срезов в моде, так называемые, невидимые слои, которые добавляют объем волосам изнутри.

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«Шторки» из 1970-х

Яркая прическа Фарры Фосетт снова в тренде. Она представляет собой суперобъем в области челки и фирменную укладку от лица, тем самым напоминая шторки.

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Источник

ТОЛК