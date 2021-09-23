Горняк22: Нет работы, но есть дети. Почему в Алтайском крае свыше 400 тысяч бедных

Бедность Фото: Pixabay

Девять из 10 семей, живущих за чертой бедности в регионе – многодетные. При этом 45% из малоимущих считаются «крайне бедными»

Последние пять лет уровень населения Алтайского края, живущего за чертой бедности, остается практически неизменным: около 17,5% или 410 тыс. человек. По среднедушевым доходам регион находится на 68-70 местах среди всех субъектов РФ – то есть в конце списка. К 2030 году регион обязан достичь 8,8% по поручению президента РФ – фактически в два раза снизить число малоимущих.

Представители управления по труду, органов соцзащиты и статистики рассказали в докладах губернатору Алтайского края Виктору Томенко о причинах такого высокого уровня бедности и о том, как его ликвидировать.

Чем больше детей, тем беднее?

90,4% малоимущих жителей Алтайского края имеют детей, свыше 54% – в возрасте до трех лет. 9 из 10 семей, живущих за чертой бедности в регион – многодетные.

Как рассказала начальник алтайского управления по труду (УТЗН) Надежда Капура, 65,6% бедных живут в селе, 52,8% – люди трудоспособного возраста. Она назвала основные риски попадания в эту «касту»:

многодетность,

низкий уровень квалификации и образования,

отсутствие трудоустройства.

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В ходе 2021 года число малоимущих сократилось на 5 тыс. человек, но «есть риски роста уровня бедности» из-за «высвобождения кадров», заявила Капура.

Решают проблему пока адресно в рамках региональной программы: выплачивают пособия, точечно создают рабочие места, переобучают. За последние полтора года на эти цели потратили 39,5 млн рублей, в том числе из них 2,6 млн «на повышение доходов», 18,4 – на соцпомощь.

По данным УТЗН, зарплата в Алтайском крае с 2019 по 2021 годы выросла с 26,5 до 31,3 тыс. рублей, а среднедушевые доходы с 21,1 до 22,8 тыс. рублей. При этом, признает Капура, в реальном выражении в 2021 году «наблюдается сокращение доходов»: во многих сферах происходит падение зарплат и увольнения.

Микрозаймы всему виной

Всего 141 тыс. человек из 410 тыс. бедных в регионе получают какие-либо меры поддержки от органов соцзащиты. Как пояснила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, ведомство делит людей по трем уровням бедности:

очень бедные – 45%,

просто бедные – 34%,

умеренно бедные – 21%.

Наталья Оськина Фото: Антон Червяков

Около 5% людей из тех, что находятся во внимании органов соцзащиты, заключили различные соцконтракты. Однако иногда даже это не помогает, констатирует Оськина. И виной этому высокая закредитованность населения. особенно если речь идет о микрозаймах. Порой даже максимальная помощь от государства не покрывает их расходы. Таких людей специалисты управления обучают вести хозяйство, бюджет и даже пользоваться интернетом.

Бедность стала постоянной величиной

Руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова отметила, что с начала 90-х годов в крае уровень вреднедушевого дохода стал стремительно падать по сравнению с общероссийским. После развала СССР он составлял 7%, а за последние годы – 58%. Зато, по ее сведениям, сейчас наблюдается «выровненная тенденция бедности, без скачков».

Из плюсов: на 22% выросло наличие авто за последние годы. По мнению Ситниковой, это из-за того, что в крае самая протяженная сеть дорог в РФ, по которой как-то надо передвигаться.

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Согласно статистике, в сельской местности треть населения живет за чертой бедности. В городах региона удельный вес малоимущих в три раза меньше. Каждый третий житель края – пенсионер.

При этом 26% доходов населения еще в 2019 году составляли соцвыплаты, а с учетом внедрения новых в 2020-2021 годах этот показатель может существенно вырасти.

Средний доход на члена малоимущей семьи составляет 6,9 тыс. рублей. В среднем, по подсчетам органов статистики, для выхода из этой «зоны» нужно выплачивать по 3,3 тыс. рублей из бюджета на каждого человека.

Ситникова подтвердила сведения УТЗН: чем больше детей в семье, тем хуже обстоят дела с доходами.

«Аккуратнее с тезисами»

Заслушав три доклада, Виктор Томенко задал вопрос: «Почему прогнозируется рост уровня бедности? Зарплаты растут, пенсии и соцвыплаты тоже, МРОТ вверх сильно не скачет. С чего вдруг?»

На данный момент, ответила Надежда Капура, уровень бедности в регионе сейчас составляет 19,2% – то есть на два пункта выше среднего за последние пять лет. Но скорее всего, заверила руководитель УТЗН, этот показатель «пересчитают в связи с новыми мерами поддержки населения».

Надежда Капура Фото: Антон Червяков

Также, сообщила спикер, в крае выросла доля неактивного населения за счет последствий пандемии (увольнения, закрытие бизнесов), уменьшилось число ЛПХ, выросла инфляция.

Однако губернатора такие пояснения не устроили.

«Надо аккуратнее оперировать тезисами, особенно в публичном пространстве. Оно и так накалено – не может отойти от предвыборных дискуссий и эмоций. С ситуацией этой надо разбираться. У нас доля ненаблюдаемых секторов экономики еще велика: на это нужно обратить внимание. А кроме того, у нас человек может получать на 200 рублей больше, и уже выйти за черту бедности. Вот такие вот гримасы.

Виктор Томенко Фото: Антон Червяков

Губернатор посоветовал делать «акцент на мероприятия целевого характера» и «уделять особое внимание конкретным людям», потому что цена вопроса достижения показателей по уровню бедности может быть разная: кому-то для этого достаточно доплатить 500 рублей, а кому-то 3 тысячи, «а результат один и тот же».

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