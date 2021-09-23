Горняк22: День рождения жевательной резинки 2021: история и интересные факты

Жвачка. Жевательная резинка. Конфета Фото: pixabay.com

23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. «Толк» сделал подборку самых интересных фактов о знаменитом «бабл-гаме»

История Дня жевательной резинки

23 сентября 1848 года американец Джон Куртис решил открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы, в которую добавил парафиновые ароматизаторы. Производство постепенно расширялось, но продажи были низкими. Об этом пишет портал calend.ru.

Жвачку на основе каучука изобрел Томас Адамс в 1869 году. Она понравилась многим людям, что и стало толчком для начала крупного производства. В 1871 году Адамс изобрел машину для ее автоматического изготовления. Также он придумал добавлять в резинку экстракт лакричника для улучшения вкуса.

10 интересных фактов о жевательной резинке

Во всем мире ежегодно жуется около 100 тыс. тонн жвачки.

Жевательная резинка способна уменьшить уровень стресса в организме и улучшить концентрацию.

Говорят, что если проглотить жвачку, то она останется в организме на семь лет. Но это миф. Она никогда не застрянет в кишечнике, просто пройдет через него, не разлагаясь.

Американские ученые установили, что при жевании повышается активность отделов мозга, которые отвечают за память.

Жвачку нужно жевать не больше пяти минут и только после еды. Пренебрежение этим правилом привезет к выделению в пустой желудок желудочного сока, что способствует развитию гастрита и язвы.

Жевательная резинка вредит зубам. Она разрушает пломбы, коронки и мосты.

Жвачка не помогает избавиться от плохого запаха изо рта.

Самый большой пузырь от жвачки надула Сьюзен Монтгомери Уиллиамс в 1994 году. Его диаметр составил 58 сантиметров.

Во всем мире существует несколько тысяч разновидностей жвачки.

Жвачка помогает похудеть. Американские учёные установили, что она ускоряет обмен веществ на 19%.

Жвачка. Жевательная резинка. Конфета Фото: pixabay.com

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