Горняк22: Что за акция «День без автомобиля» и когда ее проведут в 2021 году

Автомобиль Фото: pixabay.com

Ежегодно во всем мире проводится акция День без автомобиля. Рассказываем, когда она пройдет в 2021 году, ее историю и традиции

Какого числа Всемирный день без автомобиля в 2021 году

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) отмечают каждый год 22 сентября во всех странах мира.

История акции День без автомобиля

В 1973 году в Швейцарии акцию Всемирный день без автомобиля провели в первый раз. В это время власти страны призвали граждан отказаться от машин на четыре дня из-за топливного кризиса. Об этом пишет портал calend.ru.

Отдельные акции отказа от авто проводили в странах Европы до 1997 года. К 2001 году к движению присоединились более тысячи городов планеты. Известно, что сейчас в акции участвуют более 100 млн человек.

Главный девиз дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

В России День без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году.

Традиции акции День без автомобиля

Город. Улица. Пешеходы. Люди Фото: pixabay.com

22 сентября жители многих крупных городов отказываются от поездок на личных автомобилях и отдают предпочтение общественному транспорту, велосипедам и пешей ходьбе.

В Москве в этот день каждых год снижают стоимость проезда в городском транспорте в два раза.

В рамках акции во многих российских городах проводятся эколого-просветительские и интерактивные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, спортивные и интерактивные игры и многое другое.

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