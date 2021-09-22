Горняк22: Федеральную трассу под Барнаулом перекроют 22 сентября

Военные на трассе Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Участок дороги будет заблокирован для проезда всех видов транспорта в связи с плановым движением военных колонн, пояснили в ГИБДД

Федеральную трассу «Чуйский тракт» под Барнаулом перекроют на три часа днем 22 сентября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Движение будет ограничено с 12.00 до 15.00 для всех видов транспорта на автодороге ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи.

Уточняется, что это необходимо в связи с плановым движением военных колонн.

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что барнаульские садоводы бросают свои участки из-за перекрытой дороги.

ТОЛК