Горняк22: На участке улицы Партизанской в Барнауле запретят стоянку и парковку

Остановка запрещена Фото: Виталий Барабаш

Водителей транспортных средств просят с пониманием отнестись к новым ограничениям и ориентироваться по дорожным знакам

С 5 октября 2021 года рядом с пешеходным переходом на участке улицы Партизанской в Барнауле запретят остановку и стоянку транспорта. Запрет вводят рядом со зданием №92, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Уточняется, что мера необходима для повышения безопасности движения пешеходов.

Согласно сервису «2ГИС», в 16-этажном здании по этому адресу расположены 29 организаций, среди которых филиал банка, салоны красоты, ателье, магазины и т. д.

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