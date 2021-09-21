Горняк22: С 21 сентября в Барнауле изменят движение на мосту по улице Кутузова

Знак ограничения движения

Из-за ремонтных работ и для безопасности водителей на мосту через Пивоварку будет временно изменено движение транспорта

С 21 сентября в Барнауле начнется ремонт деформационных швов на мосту через реку Пивоварку (на участке улицы Кутузова от дома №1 до ул. Гоголя), сообщает пресс-служба администрации города. Поэтому для водителей здесь организуют реверсивное движение.

Закончить работы намерены до 30 октября, но подрядчик планирует завершить быстрее – в середине октября.

Водителей города просят с пониманием отнестись к работам в центре города и выбирать другие маршруты для проезда.

Также в мэрии напомнили, что с 18 сентября движение по мосту через Пивоварку на участке улицы Матросова открыто – там проводились аналогичные работы.

ТОЛК