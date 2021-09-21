ГОРНЯК22 21.09.2021
Авто

Горняк22: Утром 21 сентября на алтайской трассе перекроют участок дороги

Горняк22
8 часов Ago

Военные колонны Фото: "Барнаул 22"

Госавтоинспекция региона призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее спланировать свой маршрут

Из-за движения военных колонн утром 21 сентября будет временно ограничено движение для всего транспорта на участке алтайской дороги, сообщили в ГАИ края.

Так, проезд перекроют:

  • с 05.00 до 08.00 на автодороге «н.п. Баюновские Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский».

Водителям приносят извинения за доставленные временные неудобства.

ТОЛК

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