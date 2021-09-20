Горняк22: Мэрия Бийска решила бороться с любителями дрифтовать на парковках у ТЦ

Бетонные полусферы готовятся установить на парке перед ТЦ Фото: Редакция "БР"

Любители «валить боком» практически каждую ночь мешают горожанам, проживающим в одном из самых густонаселенных районов города

На парковке у ТРЦ «Ривьера» в Бийске, который расположен в центре большого жилого района Зеленый клин, начали устанавливать бетонные полусферы, сообщает издание «Бийский рабочий».

Проблема с гонщиками и любителями дрифтовать в Бийске назрела давно – зимой ее даже обсуждали депутаты городской Думы на одном из заседаний, обращаясь с просьбой к главе города и начальнику полиции «сделать что-нибудь с гонщиками». Мэрия пообещала, что установит полусферы, которые позволят парковаться у торгового центра, но не дадут выполнять трюки.

По словам начальника МУ МВД России «Бийское» Ивана Языкова, на дрифтеров и ночной шум давно жалуются бийчане – как правило, автолюбители крутили круги на большой парковке у гипермаркета «Лента» (там также уже установили полусферы) и у ТРЦ «Ривьера».

При этом начальник бийской полиции признал, что гонщики, сколько им не запрещай, все равно будут нарушать ночной покой горожан. А значит необходимы иные меры воздействия на нарушителей. Как одно из решений, он предложил выделить для гонок неиспользуемую территорию бывшего аэропорта Бийска.

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