ГОРНЯК22 17.09.2021
Авто

Горняк22: Часть трассы Барнаул — Бийск перекрыли на три часа из-за военных

Горняк22
7 часов Ago

Военные. Колонна Фото: mil.ru

Участников дорожного движения просят быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к затрудненной с утра дорожной обстановке

Утром 16 сентября временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке трассы в Алтайском крае. Это связано с плановым движением военных колонн на участке дороги, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Так, проезд закрыт с 9.00 до 12.00 на автодороге:

  • «Бобровка — Фирсово — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи».

Водителям приносят извинения за доставленные временные неудобства.

ТОЛК

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