Горняк22: «Дичь какая-то»: водители встали в огромную пробку на выезде из Барнаула

Пробка на трассе Фото: Александр Михайлов/vk.com/barneos22

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждали об ограничении движения на участке трассы. Оно продлится до полудня 16 сентября

В Алтайском крае водители встали в огромную дорожную пробку утром 16 сентября.

Затор наблюдается на выезде из Барнаула по направлению к Новоалтайску по Правобережному тракту. Также большое скопление машин от развязки от Новоалтайска в сторону Бийска.

«На трассе в сторону Новоалтайска дичь какая-то, все стоит»; «Вот я опоздал на работу. Вернее, еще не выехал из дома, прочитав новость», – пишут пользователи.

Ранее сотрудники ГАИ предупреждали, что 16 сентября с 9 до 12 часов временно ограничат движение для всех видов транспорта на участке трассы «Бобровка – Фирсово – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи».

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