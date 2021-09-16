Горняк22: Власти Барнаула вместе с полицией установят камеры в 29 «криминогенных» местах

Камеры. Дороги Фото: Виталий Барабаш

Минимум восемь общественных территорий Барнаула намерены оснастить камерами видеонаблюдения власти и полиция в 2021 году

Власти Барнаула совместно с полицией определили 29 общественных территорий города «с наиболее сложной криминогенной обстановкой», где необходимо «в первоочередном порядке» установить системы наружного видеонаблюдения. Уже составлены сметы, и в 2021 году за счет бюджета Барнаула планируется оснастить шесть мест 13 камерами. Об этом «Толку» сообщили в мэрии.

Где поставят камеры

Камеры видеонаблюдения разместят:

на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской между проспектами Ленина и проспекта Социалистический – 2 штуки,

в парк Центрального района – 4 штуки,

сквер имени Г. С. Титова – 2 штуки,

площадь Ветеранов – 1 штука,

площадь Сахарова – 2 штуки,

сквер имени Киры Баева – 2 штуки.

27 августа мэрия уже разместила извещение о проведении аукциона. Начальная цена составит 4,643 млн рублей.

Все камеры подключат к аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город». Их должны будут установить в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Еще две территории города в 2021 году оснастят камерами по программе «Комфортная городская среда»: в Мизюлинской роще установят шесть штук, в поселке Южном – от улицы Герцена до улицы Белинского – девять. Их тоже подключат к системе органов внутренних дел.

С начала 2020 года по настоящее время за счет бюджета Барнаула установили три камеры: на Аллее памяти десантников на улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Георгия Исакова).

Кто отвечает за камеры

Всего, по данным управления МВД России по Барнаулу, на 1 июля 2020 года «правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» насчитывал 90 камер наружного наблюдения, установленных в общественных местах города».

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Черная камера на белом фоне – это напоминание водителям, что их авто на указанном дорожном участке находится под прицелом камеры

Сейчас, сообщили в мэрии, развитие и содержание АПК «Безопасный город» происходит по краевой госпрограмме «Обеспечение прав граждан и их безопасности», а ответственными определены региональный минпромэнерго и краевое ГУ МВД. То есть они отвечают за техобслуживание, ремонт, замену комплектующих, за возмещение затрат по потреблению электроэнергии.

И именно к числу этих камер относятся те, что расположены на пр. Ленина – на перекрестках с улицами Партизанская, Чкалова, Димитрова, Анатолия. Они, как ранее писал «Толк» со ссылкой на проект отчета главы барнаульской полиции, сейчас не работают, так как нет договора на их подключение к электроэнергии.

Напомним, перед сессией Барнаульской гордумы в начале сентября появился проект отчета начальника городской полиции, в котором говорилось о необходимости расширения сети новых камер и замены устаревших, в том числе из-за роста протестной активности, а также из-за развития новых территорий города.

В частности, сообщалось, что замены требуют 19 камер, и в качестве примера приводились устройства на пр. Ленина.

Также оказалось, что на 400 тысяч рублей (или на 22%) сократилось финансирование по программе «Обеспечение прав граждан и их безопасности» в части развития правоохранительного сегмента «Безопасный город».

Однако во время выступления на заседании гордумы некоторые из этих деталей уже не прозвучали.

ТОЛК